başbakan yıldırım HABERLERİ
- Başbakan Yıldırım’dan ‘yerli otomobil’ açıklaması
- Cumhurbaşkan Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Konya’ya geldi!
- Başbakan Yıldırım taşeron işçilerine müjdeyi verdi
- Başbakan Yıldırım: Referandumun hesabını soracağız.
- Başbakan Yıldırım bayram namazını kıldı
- Başbakan Yıldırım’dan İbrahim Erkal’ın eşine taziye telefonu
- Başbakan Yıldırım, torunlarıyla birlikte referandum sonuçlarını takip etti
- Başbakan Yıldırım’ın oy kullandığı sandıktan “Hayır” çıktı
- Başbakan Yıldırım, 2017 referandumunda oyunu İzmir’de kullanacak
- Başbakan Yıldırım, 16 Nisan’a kadar 47 ile daha gidecek