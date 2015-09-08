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10 MART 2018, CUMARTESİ
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banka HABERLERİ
Kiracılar bu habere dikkat!
Bankada hesabı olanlar dikkat!Başvurmayı unutmayın
Bankalardan uyarı geldi! Silinmiyor
Bankalara 8 önemli mesaj… Faizlere fren zirvesi
Bankalar 8 ayda 25.3 milyar kâr etti
434 bin lirayı bile bankada unuttular
Oyun tutmadı
Bankalara uyarı: Mevduat yarışını durdurun.
Bankalara ceza yağdı!
Parasını bankada unutanların ödemeleri 3 gün sonra bitiyor!
Bankadaki o paralar için son 4 gün!
Tüm kiralamalar artık bankada
Bankalar o paraları geri ödüyor
Bankalardan emeklilere kolay promosyon
Bakan Tüfenkci: O bankalara acımayacağız
‘Bankada muhafaza edin’
3 yabancı banka Türkiye için kapıda
Bankalar kuyumcuyu bitiriyor
Bankalardan ikinci faiz indirimi rüzgârı
12 bankayı Başbakan’a şikayet ettiler
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