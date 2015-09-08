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10 MART 2018, CUMARTESİ
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bank asya HABERLERİ
O ilanı verenler şimdi yandılar!
FETÖ bankasındaki kasadan Gülen imzalı saatler çıktı
Hükümetten flaş Bank Asya açıklaması!
Bank Asya’da 1,2 milyon kişiye ödeme yapılacak
Yeni sahibi belli oldu
90 bin memur 4.7 milyar TL!
Bank Asya’nın müdür yardımcısı tutuklandı
Bank Asya’dan müşterileri için önemli açıklama
TMSF’den flaş Bank Asya açıklaması
TMSF, Bank Asya’yı kapattı
Bank Asya hisseleri işleme kapatıldı!
BDDK açıkladı : Bank Asya satılamazsa tasfiye olacak
Bank Asya’dan flaş açıklama
Ali Babacan: ‘Siyasi bir şey olsa 1,5 sene niye beklensin’
Bank Asya’nın tamamı TMSF’ye devredildi
BDDK’dan flaş Bank Asya açıklaması
Hukuk neyse o işleyecek
TMSF Bank Asya’ya neden el koydu?
CHP Bank Asya’ya sahip çıktı
Bank Asya`da yeni atamalar yapıldı
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