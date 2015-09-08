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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Bakan HABERLERİ
Bakan yeni sistemi açıkladı – Artık tek elden yapılacak
Sağlık Bakanı açıkladı: 27 bin sağlık personeli, 10 bin doktor alınacak
Bakan’dan dolandırıcılık uyarısı! Vatandaşa da sorumluluk düşüyor
Bakan müjdeyi verdi! İndirim sürecek
Tedbir alındı! Bakanlara 3 saatlik yasak!
Flaş! Bylock kullanan vekil ve bakan var mı?
Bakan o rakamı açıkladı
Bakan uyardı! Bu cihazları evinize sokmayın
Bakanın elimizde dediği o terörist bakın kimmiş!
Bakan Akdağ: Tüm tedbirler alındı
Türkiye şahlanacak! Tam 13 milyar dolar
3 bin kişi Bakan’dan istekte bulundu
Bakan’dan “50 bin lira hibe” için çağrı
Yeni kabinede Ali Babacan sürprizi
KKTC’de 3 bakan görevden alındı
Bakan Işık açıkladı: Volkswagen ile anlaştık!
Bakan Aksaray’da uyardı!
Kaç çocuk için doğum yardımı yapıldı?
‘Mutlaka tek başına iktidar diyorum’
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinli Bakanı yaraladı
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