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10 MART 2018, CUMARTESİ
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bağkur HABERLERİ
Bağ-Kur’lulara emeklilik müjdesi
Yasalaşırsa prim borcu olan BAĞ-KUR’lu sağlık hizmeti alabilecek
Bağ-Kur’luya erken emeklilik
Bağ-Kur’luya emzirme parası geliyor
Bağ-Kur’lulara prim indirimi başlıyor!
2 milyon kişiye indirim müjdesi
2.7 milyon kişiye müjde! 535 TL cepte kalacak
Hem SSK’lı hem Bağ-Kur’lu olana emeklilikte yüksek maaş
Bağ-Kur’luya 535 lira destek
Milyonlarca kişiye müjde! 82 lira daha az para çıkacak
Emekli Bağ-Kur’luya müjde
3. zam ile Emekliye 390 TL
Yeni yıl emeklilere ekstra artış getirdi
11 milyon emekliye 4 koldan zam müjdesi
Meclis ’emeklilere zam’ için mesai yapacak
Emeklilere zam için ilk adım atıldı
Emeklilere ‘enflasyon zammı’ müjdesi!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber!