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10 MART 2018, CUMARTESİ
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atama HABERLERİ
5 bin engelliye atama müjdesi
4 bin 900 öğretmenin özür grubu ataması yapıldı
Öğretmen çiftlere yer değiştirme hakkı
FETÖ’cü kardeşe ‘100 üzerinden 9 puan’ ile atama
HSYK, 3 bin 940 hakim ve savcının atamasını gerçekleştirdi
Beyşehir’deki fakülte ve yüksekokullara dekan ve müdür atamaları gerçekleştirildi
14 bin sözleşmeli öğretmen atanacak!
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına gece ataması
TRT’ye kritik atama
Öğretmen atamalarında branş dağılımı açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı’nda atama!
Ankara Valiliği’ne kritik atama
SGK Başkanı İlhan Washington’a atandı
Seydişehir’de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atama
Seydişehir’e beş uzman doktor atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan atama
KPSS yerleştirme takviminde değişiklik
15 bin öğretmenin ataması saat 18.00’de yapılacak