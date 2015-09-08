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10 MART 2018, CUMARTESİ
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ASKON Konya HABERLERİ
Konya, insansız kara araçlarının üretimine talip olmalıdır
Yerli Otomobil Türkiye’yi heyecanlandırdı
Ekonomiye yeni adetler getirmeliyiz
Konyalı sanayici yerli otomobili koparmalı
İş Başı Eğitim Programı fırsatını kaçırmayın!
ASKON’dan Rektör Şahin’e ziyaret
2016’da hedeflenen büyüme rakamları umut verici
ASKON farkındalık oluşturuyor