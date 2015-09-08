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9 MART 2018, CUMA
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Konya, insansız kara araçlarının üretimine talip olmalıdır
‘Türkiye üzerinde algı operasyonları devam ediyor’
Yerli Otomobil Türkiye’yi heyecanlandırdı
‘İlk üretilecek yerli otomobillerin 5 bin adedine talibiz’
Fabrikası çöken sanayicilerimize destek olunmalı
İnşaat sektörünün beklentisi yüksek
Ekonomiye yeni adetler getirmeliyiz
2016’da hedeflenen büyüme rakamları umut verici
Anadolu Ajansı’na ödül