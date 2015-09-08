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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Asker HABERLERİ
Afrin’de askerin en çok ihtiyaç duyduğu şey…
Konyalı asker şehit oldu!
Afrin’den gelen fotoğraf çok konuşuluyor!
1200 asker ve korucu ile dev operasyon!
Askerin çayı ÇAYKUR’dan
Mehmetçik’in et ihtiyacını ESK karşılayacak
Bu vatan size minnettar… Kar altında uyku molası
4 bin 536 terörist etkisiz hale getirildi
Askere işsizlik maaşı!
Kahramanmaraş’ta askeri araç kaza yaptı: 15 asker yaralı
Askerin yemek duası değişti
HDP’li vekilden şok sözler! TSK’yı güçlendirmeye ne gerek var
2.5 yılda 155 bin kişi çürük raporu aldı
İzmit’te Şok!- Otobüsün önünü kesen 15 kişi, 5 askeri bayıltana kadar dövdü
Konya’da izne gelen asker bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
Konya’da 10 rütbeli asker tutuklandı
24 bin 600 asker aranıyor
Manisa’da 731 askerin zehirlenmesiyle ilgili flaş gelişme
Eğitimini tamamlayan askerler yemin etti
Öğrencilerden askerler için proje
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