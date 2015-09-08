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9 MART 2018, CUMA
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Asgari Ücret HABERLERİ
İstifa edene de tazminat!
Asgari ücretle çalışan işçilere müjde
Meclise sunuldu : Asgari ücretle çalışanlara elektrik bedava olsun
Asgari ücret desteği 100 lira olarak devam edecek
“Asgari ücret 2002’de 184 liraydı, 9 kat arttı”
Yeni asgari ücret Resmi Gazete’de
AGİ detayı! Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir!
Asgari ücret 29 Aralık Cuma günü açıklanacak
Asgari ücretle ilgili yeni öneri! 6 aylık…
Asgari ücrette flaş talep
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari ücret için tarih belli oldu
Asgari ücret ile ilgili sürpriz görüşme
Asgari ücret 1 Ocak’ta başlıyor
Bakan’dan asgari ücretle ilgili flaş açıklama!
Merakla beklenen toplantı başladı!
Asgari ücret toplantısı bugün yapılacak
Asgari ücrete dört formül
Başbakan’dan ‘asgari ücret’ açıklaması
Asgari ücrete 100 lira ilave
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