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10 MART 2018, CUMARTESİ
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ASEM HABERLERİ
Komek ve Asem’de Yeni Dönem 52 Bin Kursiyerle Başladı
Konya’daki serginin geliri ile Afrika’da su kuyusu açılacak
KOMEK ve ASEM kayıtları başlıyor
KOMEK ve ASEM’de 2017 yılında 100 bin 611 kursiyere eğitim verildi
KOMEK ve ASEM’de Yeni Dönem Başladı
Öğretmen adayları KOMEK ve ASEM’de yeni açılan merkezler için ter döktü
ASEM üyelerinden sosyal dayanışma örneği
Milletvekili Baloğlu ASEM inşaatını gezdi
KOMEK ilçelere hayat veriyor
KOMEK’te Yeni Açılan Merkezlere Sınavla Öğretmen Alınıyor