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10 MART 2018, CUMARTESİ
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ASELSAN HABERLERİ
Bakan talimatı verdi! Dosyalar yeniden açılıyor
FETÖ’nün kirli ASELSAN tezgahı
ASELSAN cinayetlerini aydınlatacak şoke eden itiraf!
8 sır intihar! Eski dosyalar raftan indi… Hepsi tek tek incelenecek
ASELSAN’da bir şüpheli intihar daha
Turkcell, ASELSAN’ın geliştirdiği 4.5G antenini şebekesinde test ediyor
ASELSAN’a FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Savunma sanayinin kalbi Konya’da atıyor
ASELSAN’ın hafif torpidosu görücüye çıkacak
Türkiye’nin ilk çipleri ASELSAN’a
Aselsan’da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
ASELSAN, devlet için haberleşme sistemi kuruyor
ASELSAN’dan yine bir ilk
Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsü tanıtıldı
Beklenen haber geldi, Milli Piyade Tüfeğinin seri üretimine başladı
Savunmada dev anlaşma!
Türkiye’yi uçuracak proje
ASELSAN yaptı: Sınıra ‘mini zeplinli’ koruma
ASELSAN O Silahı TSK’ya teslim etti – Düşman radarları “kör” olacak
Katar sahilleri Türk silahıyla korunacak
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