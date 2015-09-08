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11 MART 2018, PAZAR
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Arda HABERLERİ
Arda bu akşam evleniyor! Nikah şahidi Erdoğan…
Barça’dan Arda’ya para cezası
Arda’nın evine yumurta atıldı
Arda’dan prim iddialarına cevap!
Pantiç: ‘Arda dünyanın en iyi 10 oyuncusundan biri’
İspanyol basınından Arda Turan’a tam not
Arda Barcelona’da ilk golünü attı
Messi gol sevincinde Arda’ya ne söyledi?
Barcelonalı taraftarlar Arda’yı konuşuyor
Arda’dan Fenerbahçe taraftarına şok cevap!
Alex’ten Arda’ya tebrik
Arda’ya rakip geliyor
Arda kızardı, Real tur atladı
Simeone’den Arda’ya övgü