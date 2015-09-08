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9 MART 2018, CUMA
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Devrim gibi karar: 24 saati 1 TL olacak
Konya ve Ankara’da El-Nusra operasyonu!
Ankara’da polise saldırı! 1 Şehit
Önce fıskiye, sonra dinozor, şimdi de…
Bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi
Başkentte DEAŞ operasyonu: 101 gözaltı
AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
Cihanbeyli Belediyesinden Şereflikoçhisar’a altyapı desteği
Cinayet zanlıları Konya polisinin kurduğu barikatta yakalandı
NATO’dan Konya krizi hakkında açıklama
63 yaşında Konya’dan Ankara’ya yürüyor
Dereceye giren öğrencilere Çanakkale ve Konya gezisi
Türkiye’nin en büyük operasyonu başladı!
Başkent’te sel felaketi
Ankara’daki Konyalılar iftarda buluştu
Ankara Kızılay’da bomba alarmı
Ankara’da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 34 yaralı
Ankara’da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı
Ankara’da ayır oyları öne geçti
Ankara’da okul müdüründen öğrencilere taciz iddiası
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