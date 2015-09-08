YAZARLAR
İLETİŞİM
E-GAZETE
10 MART 2018, CUMARTESİ
facebook
twitter
google
GÜNCEL
KONYA
KARAMAN
EKONOMİ
POLİTİKA
DÜNYA
SPOR
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
TRENDİO
MAGAZİN
YAŞAM
GALERİ
VİDEO
ameliyat HABERLERİ
Boğazında unutulan ameliyat iğnesi 18 yıl sonra alındı
Konya’da Suriyeli kadına bacaklarından deri alınıp vajina yapıldı
Skandal ameliyat!
Hangi ameliyata kaç para ödenir?
Ünlü sanatçı Zerrin Özer dua bekliyor
11 Aylık Bebeğin Kopan Parmağı Yerine Dikildi
Doksan dakikada 7 şokla hayata döndü
Skolyoz Ağrılarından 3 Saatlik Ameliyatla Kurtuldu
Ölecek diye taburcu edildiğinden tedavisini yaptıramıyor
Hastanın Karnında Cep Telefonunu Unuttu
Bakan Müezzinoğlu’nun hemşehrisi tedavi için Türkiye’yi seçti
Doktordan hemşireye önce küfür ardından dayak