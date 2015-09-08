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9 MART 2018, CUMA
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alişan HABERLERİ
Alişan ameliyat oldu
Ya istemeye geleceğim ya da nikaha
Alişan: ‘İyi ki ben…’
Alişan, evlilik programına katıldı!
Alişan’ın açtığı davada Demet Akalın’ın kardeşine para cezası
Alişan’dan Fernandao’ya çok ağır sözler
Demet Akalın’dan Alişan’a ağır sözler
Ünlü türkücü Alişan Selimiye Camii’ne bir kez daha hayran kaldı
Alişan, Çağla Şikel’e ’36 yaşında dulsun’ dedi fırçayı yedi!
Ünlü isimleri bir araya getiren doğum günü