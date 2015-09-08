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9 MART 2018, CUMA
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Alacabel Tüneli HABERLERİ
Alacabel Tüneli 2020’de tamamlanacak
Alacabel Tüneli’nde son durum
Alacabel Tüneli milyonlarca liralık tasarruf sağlayacak
Alacabel Tüneli’nde son durum!
Alacabel Tünel’i ne zaman tamamlanacak?
Alacabel Tüneli’nde çalışmalar başladı
Alacabel Tüneli ihalesi Şubat’ta yapılacak
Alacabel Tüneli’nin ihale tarihi belli oldu