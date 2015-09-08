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10 MART 2018, CUMARTESİ
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akıllı telefon HABERLERİ
10 yıl sonra bir ilk!
Akıllı telefon fiyatları yeniden artışta!
Akıllı telefon bağımlılığı uyurken bile rahat vermiyor
“Akıllı telefonlarınızı sık şarj edin”
Akıllı telefon pazarı büyüdü
Akıllı telefon kullananlara ‘darbeci’ uyarısı
Yılın ilk çeyreğinde 3,1 milyon akıllı telefon satıldı
Yok artık! Karşı taraf şarjınızı görebilecek…
Kişisel verilerin güvenliği için 4,5G ve akıllı telefon uyarısı
Xiaomi’den Dev Telefon Geliyor!
Akıllı telefonlar için yaz saati uyarısı
Akıllı telefon araştırmasından inanılmaz sonuç
İphone’a rakip 10 liraya akıllı telefon
Gençler bir günde 4 saatini telefonda geçiriyor
Akıllı telefonlar ortopedik hasarlar da bırakabiliyor
Pil ömrünü en fazla tüketen 10 uygulama
BTK’dan ‘akıllı telefonlarda saat’ uyarısı
Akıllı telefonunuz 4.5G ile uyumlu mu?
Kavisli dev: Samsung Galaxy S6 Edge+
Türkiye’de 5 ayda kaç telefon satıldı
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