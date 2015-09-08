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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Akaryakıt HABERLERİ
Akaryakıtta bir indirim müjdesi daha
TESK: Benzin-motorinde vergi yüzde 10 inmeli
Akaryakıt tüketimi düşürmek için alınacak önlemler
Konya’nın da aralarında bulunduğu 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu
Pompada büyük tezgah!
Bayramda akaryakıta 1,5 milyar lira harcadık
Bayramda akaryakıta 1,3 milyar lira harcandı
Akaryakıt kalitesinde AB’yi solladık
Akaryakıtta yeni dönem!
İhracatçıya vergisiz akaryakıt müjdesi
Milyonlara müjde! Motorinin litre fiyatına indirim geldi
İşte akaryakıta yapılan zammın nedeni!
Pompada ne kadar vergi ödeyeceksiniz?
Emniyet, akaryakıt satışlarını izleyecek
Benzinde 6 kuruşluk artış
EPDK’dan 10 akaryakıt dağıtım şirketine 3,5 milyon lira ceza
Akaryakıta yine zam geldi!
Benzine 6 kuruşluk indirim
Benzine indirim geldi
Motorinde 7 kuruşluk indirim
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