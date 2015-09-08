Ak Parti Konya HABERLERİ
- Milletvekili Hüsnüye Erdoğan gündemi değerlendirdi
- AK Parti Konya İl Başkanı Angı, gündemi değerlendirdi
- “Yerli otomobil için Konyalı firmalara büyük görev düşüyor”
- AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı gündemi değerlendirdi
- AK Parti’de 3 ilçenin yeni başkanları belli oldu
- AK Parti Konya’da 6. Olağan İlçe Kongreleri devam ediyor
- Milletvekili Hüsnüye Erdoğan mezun olduğu okulda duygusal anlar yaşadı
- AK Parti Konya’da kongreler başlıyor!
- AK Parti Konya Gençlik Kolları Başkanı belli oldu
- ‘Konya, yerli otomobilde ipi göğüsleyen şehir olacak’