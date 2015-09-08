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10 MART 2018, CUMARTESİ
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ahmet davutoğlu HABERLERİ
“Bugün Afrin’de destanlar yazılıyor”
Ahmet Davutoğlu’ndan Afrin ve 2019 seçimleri açıklaması
Ahmet Davutoğlu’ndan Zarrab yorumu…
Davutoğlu yeğeninin nikah törenine katıldı
Ahmet Davutoğlu Konya’yı savundu
Davutoğlu’dan Yunak Belediyesine ziyaret
Davutoğlu’nun acı günü
Davutoğlu’ndan akraba ziyareti
Eski Başbakan Davutoğlu Konya’da
Davutoğlu’ndan Katar açıklaması
Ahmet Davutoğlu: “Herkes ata dostu”
Davutoğlu’nun FETÖ tarifi rapora girdi
Ahmet Davutoğlu’ndan net mesaj O çukurdan çıkamayacaklar
Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın üyeliğini en önden izledi
AK Partili eski bakandan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yorumu
Ahmet Davutoğlu’ndan referandum açıklaması
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu oyunu kullandı
Davutoğlu Konya’da konuştu: Tek yürek olmak zorundayız
Konya’da nefesler tutuldu! Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Konya mitingi Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak
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