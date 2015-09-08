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9 MART 2018, CUMA
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Afrin HABERLERİ
Afrin ilçe merkezi sınırları içine girildi
Afrin’de askerin en çok ihtiyaç duyduğu şey…
İşte Afrin’de öldürülen YPG’li terörist sayısı.
ABD’den sinsi Türkiye planı! Gizli gizli…
Terörün ayırdığı ailesine “Zeytin Dalı” ile kavuşacak
3055 terörist etkisiz hale getirildi
Meclis’te Afrin kavgası: 3 vekil yaralandı
Afrin’de yaralanan uzman onbaşıdan acı haber!
Şeran belde merkezi terörden temizlendi
Mete Yarar: Biz Afrin’e Gitmedik Afrin Bize Geldi
ABD’den Afrin’e özel eğitimli terörist!
3 köy terörden temizlendi
Afrin’den unutulmayacak fotoğraf
Afrin şehidinin son paylaşımı yürekleri dağladı!
8 şehit verdiğimiz çatışmadan kahreden detay
Afrin’de 9 terörist etkisiz hale getirildi
Afrin’den acı haber: Şehit ve yaralılar var!
JÖH ve PÖH’ler Afrin görevinde
“Ömer Halisdemir yaşasaydı şu an Afrin’de olurdu”
TSK: ‘1931 terörist etkisiz hale getirildi’
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