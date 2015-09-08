Adana HABERLERİ
- Konya’da 18 yaşından küçük sevgililer aileleri evlendirmeyince evden kaçtı
- ‘D’ harfini yazamayan öğrenciye öğretmenden dayak
- Anne terk etti, baba işe gitti, aç kalan çocuklar mahalleliyi ağlattı
- Yola düşen külçe altını alıp götürdü!
- Önce at yarışı izledi, sonra kızına tecavüz ettiğini ileri sürdüğü şahsı öldürdü
- Kızına tecavüz ettiğini ileri sürdüğü genci öldüren baba, daha önce de şikayetçi olmuş
- 6 canlı bomba yakalandı! Konya’da eylem yapmayı planlıyordu
- Hamile Kadını Kurtarmak İsterken Ölen Kardeşler Toprağa Verildi
- Adana’da foseptik çukuruna düşen 4 kişi öldü
- Adana’da mahalle sakinleri evleri gözetleyen tacizciyi yakaladı
- Kaybolan Çocuk Önce Ağladı, Sonra Ağlattı
- At kasaplarından “Biz yiyecektik, Suriyelilerine verecektik” savunması