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10 MART 2018, CUMARTESİ
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acil servis HABERLERİ
Acil serviste kurşun yağdıran doktor serbest kaldı
Acil servisler tamamen değişiyor
Hastane koridorlarında sabahlamaya son!
Bakan Akdağ’dan ‘acil servis’ müjdesi
“Acil servise para vermeyin”
Acillerde şaşırtan başvurular
Annesine çağırdığı ambulansa yol gösterirken öldü
Muş’ta hasta kurtarma operasyonu