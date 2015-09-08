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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Abdullah Taha Koç HABERLERİ
Konyalı şehit Abdullah Taha Koç: Gerekirse biz burada şehit olalım, bu hainler de burada gebersin
Şehit babası eşine böyle seslendi
Konya Afrin Şehidini Dualarla Uğurladı
Konyalı şehidin son görüntüsü yürek dağladı
Konyalı şehidin babası oğlunun tabutunu omuzladı
Konyalı şehidin cenaze programı belli oldu
Konyalı şehidimizin baba evinde yas var
Konya’ya şehit ateşi düştü