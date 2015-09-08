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9 MART 2018, CUMA
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ABD’den sinsi Türkiye planı! Gizli gizli…
ABD’den Afrin’e özel eğitimli terörist!
ABD, konsolosluk çalışanını Türkiye’ye teslim etti
ABD’nin saldırısında Rus askerleri de öldü
ABD’de büyük şok! Sert çakıldı
5 şehit verdiğimiz tankı ABD füzeleriyle vurdular
ABD’den Karadeniz’de keşif uçağını önleyen Rusya’ya tepki
ABD’nin Kudüs kararına tepki için yürüyor
ABD’nin Kudüs kararına tepki için yürüyor
Konya, Kudüs için ayakta!
ABD’den çok tartışılacak ‘internet’ kararı
Konya’da ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıması protesto edildi!
‘Kudüs, sahipsiz değildir’
Türkiye’den flaş ‘ABD’ açıklaması!
THY: Aktarmalı yolcular etkilenmeyecek
Türkiye’den ABD’ye vize mesajı
ABD’nin vize skandalı sonrası flaş gelişme
Türkiye’den ABD’ye vize misillemesi
ABD’nin kararı doları harekete geçirdi!
ABD vize başvurusunu askıya aldı
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