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10 MART 2018, CUMARTESİ
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5g HABERLERİ
5G’ye ilk geçecek şehirler belli oldu
5G’de Türkiye’nin de imzası olacak
5G’ye ilk o ülke geçecek!
Türkiye 5G ile ne zaman buluşacak?
Bakan açıkladı! Millisi geliyor
4,5G’li abone sayısı 3G’lileri katladı
Türkiye 5G teknolojisine hazırlanıyor
Türkiye 5G’ye geçmeye hazırlanıyor
5G için ‘iş birliği’ vurgusu
4,5G’de SIM kart değişimi yıl sonuna kadar ücretsiz
Türkiye 4,5G’ye taşınıyor
1 Nisan’dan sonra cebimizde neler olacak?
BTK’dan 5G Atağı
5G için önemli adım!
Cumhurbaşkanı uyardı, Türkiye kazandı
4,5G ihalesi başladı
Nedir bu ’4,5G’ ?
4,5G devlete 2,7 milyar euro kazandıracak
Turkcell ve Huawei’den 5G’de işbirliği
5G için ilk adım atıldı
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