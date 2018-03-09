Esnafın Düğün Sezonu Beklentisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl düğün sezonunun daha erken açılmasını beklediklerini belirterek, "Düğün sezonunun açılması, birçok sektöre hareketlilik kazandıracak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl düğün sezonunun daha erken açılmasını beklediklerini belirterek, “Düğün sezonunun açılması, birçok sektöre hareketlilik kazandıracak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl düğün sezonunun daha erken açılmasını beklediklerini belirterek, “Düğün sezonunun açılması, birçok sektöre hareketlilik kazandıracak. Bu yıl yapılacak evliliklerin ekonomiye katkısının 15 ila 18 milyar lira arasında olacağını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, evlenecek çiftler için devlet desteklerinin önemine işaret etti.

Evlilik çağına girenlerin sayısının her yıl ortalama 50 bin civarında arttığına ancak 2016-2017 yıllarında evlenen çift sayısında düşüş yaşandığına dikkati çeken Palandöken, “Ekonomik nedenlerden dolayı çiftler evlenmekten çekiniyor. Evliliklerin artması için daha önce verilen devlet destekli krediler artırılarak devam etmeli. Bu krediler uzun vadeli, sıfır faizli ya da oldukça düşük faizli olmalı. Özellikle mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimleri bu sezon da verilmeli. Eğer devlet destekleri devam ederse 2018 yılında evlenen çift sayısı son iki yılın üstünde seyreder.” değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle düğün sezonunun daha erken açılmasını beklediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

“Düğün sezonunun açılması, mobilyacıdan beyaz eşyacıya, kuyumcudan fotoğrafçıya, düğün salonundan kuaförüne, tuhafiyeciden tekstilciye, pastacıdan şekerciye, çiçekçiden taksiye, emlakçıdan hırdavatçıya kadar birçok sektöre hareketlilik kazandıracak. Günümüzde ortalama bir düğünün maliyeti 25 bin lira civarında. Bu yıl yapılacak evliliklerin ekonomiye katkısının bu çerçevede 15 ila 18 milyar lira arasında olacağını düşünüyorum.”

Düğünlerdeki yeni konseptlerin yeni fırsatlar yarattığına da işaret eden Palandöken, “Çiftler, kına gecesi ve düğünün yanında, düğün öncesi ve sonrasında partiler yapıyor. Kız isteme, söz, nişan ve kına geceleri ayrı ayrı kutlanıp her biri için farklı kıyafetler, farklı organizasyonlar tasarlanıyor. Esnafımız da özel indirimler, kampanyalar düzenleyerek, çiftlerin mutluluğuna katkıda bulunmak için hazırlık yapıyor. Tüm bu organizasyonlar, düğün piyasası için önemli bir gelişme olacak.” ifadelerini kullandı.