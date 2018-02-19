Esad güçleri vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı

Anadolu Ajansı'nın son dakika olarak geçtiği habere göre, Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca sivil hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı var.

Anadolu Ajansı’nın son dakika olarak geçtiği habere göre, Suriye’deki Beşşar Esad rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca sivil hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı var.

Doğu Guta’daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi ve destekçileri sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta’daki sivil yerleşimlerden Duma, Haresta, Hammuriye, Misraba, Merc, Sakba, Cisrin, Kefer Batna, Ayn Terma ve Şifoniyye beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yaptığı açıklamada, son 24 saatte Doğu Guta’da hükümet güçleri tarafından yapılan hava saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 71 sivil hayatını kaybederken yaralı sayısının 325’e çıktığı belirtildi.

Sivil Savunma ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, saldırılar aralıksız sürüyor.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta’da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya’nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.