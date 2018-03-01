Ereğli’de metruk binalar yıkılıyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, muhtelif mahallelerde bulunan metruk binaları yıkarak şehrin estetik görüntüsünü güzelleştirmenin yanı sıra kötü amaçlarla kullanımlarının da önüne geçiyor.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, muhtelif mahallelerde bulunan metruk binaları yıkarak şehrin estetik görüntüsünü güzelleştirmenin yanı sıra kötü amaçlarla kullanımlarının da önüne geçiyor.

Daha güzel bir Ereğli için çalıştıklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ereğli Belediyesi olarak, Ereğlimize önemli yatırımlar yaptık. Bunun yanı sıra şehrimizin estetiği açısından önemli dokunuşlar yaparak modern kent hüviyeti kazandırdık. Şık, nezih parklarıyla, ışıklandırmasıyla, alt yapı ve kaliteli asfaltıyla 4 yılda çok mesafe kat ettik. Ötelenen hizmetleri, birer birer gerçeğe dönüştürmek için elimizi taşın altına koyduk. Gece gündüz demeden yaptığımız çalışmaların yanında vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan metruk, terk edilmiş evlerin estetik ve güvenlik açısından yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızla terk edilmiş halde olan bu yapıların kötü amaçlar doğrultusunda kullanılmasının önüne geçiyoruz. Hemşehrilerimizin desteğiyle sürdürdüğümüz çalışmalarımızla, Ereğlimize hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bize inanan ve her zaman destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.