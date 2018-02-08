Ereğli Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ’den gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Fatih Y., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Konya’nın Ereğli İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Fatih Y., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ereğli Askerlik Şubesi Başkanı olarak görev yapan Personel Yüzbaşı Fatih Y., FETÖ örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Yüzbaşı Fatih Y.’nin Trabzon’a götürüleceği ve soruşturmanın orada devam edeceği belirtildi.