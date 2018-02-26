Erdoğan’dan Süleyman Soylu açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili konuşan Erdoğan, "Arkadaşımızın istifası söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir’e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili konuşan Erdoğan, “Arkadaşımızın istifası söz konusu değil” dedi.

Salih Müslüm’ün iade süreciyle ilgili konuşan Erdoğan, “Gerek Dışişleri Bakanımız gerek Adalet Bakanımız yakın takipte. Takip ediliyor. Orayla gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

“SOYLU İSTİFA EDECEK” İDDİALARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, “İfadem ağır olacak belki ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde duygusallık şahsiyle alakalı olabilir. Ben de kendisiyle dün görüştüm. Kabine vesaire falan söz konusu değil. Arkadaşımızın istifası söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye’yi troller idare etmeyecek. ” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün AK Parti Trabzon Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi’ndeki konuşmasında “Geri çekilmek de, geri adım atmak da bir erdemdir. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullanmıştı.

“SALİH MÜSLÜM’ÜN İADESİNDE YANLIŞA DÜŞMEMEK İÇİN ADIM ATILIYOR”

Erdoğan, Salih Müslüm’ün iadesiyle ilgili olarak, “Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri Bakanımız gerek Adalet Bakanımız yakın takipte. Konunun Interpol ayağı var. Oradan istenmesi ayağı var. Takip ediliyor. Orayla gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor” dedi.

“BM’NİN ATEŞKES KARARI SONRASI SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ”

BM’nin Suriye için ateşkes kararını değerlendiren Erdoğan, “BM Güvenlik Konseyi’nin kararı çıkmasına rağmen orada ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız bir şekilde devam ediyor. Rusya ve İran’la görüşmeleri devam ettireceğiz. Süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

DÖRT AFRİKA ÜLKESİNİ ZİYARET EDECEK

Erdoğan’ın diğer açıklamaları şöyle: “Cezayir doğalgaz tedariki bakımından dördüncü sırada. Ziyaret sırasında hem ikili münasebetleri hem de bölgesel konuları ele alacağız. Oradan Moritanya’ya geçeceğiz. Moritanya’nın ardından Senegal’in başkenti Dakar’a ziyarette bulunacağım. Afrika turunun son ayağında Mali’ye geçeceğim. İşadamlarımızın Afrika kıtasında önemli bir rol üstlendiklerini görüyoruz. Taahhütlerini çoğu zaman öngörülen sürelerden önce tamamlıyorlar.”