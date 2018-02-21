Erdoğan müjdeyi verdi: İnsansız tank üreteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması şöyle;

İNSANSIZ TANK ÜRETECEĞİZ

Gurur duymamız gereken bir başka konu da Savunma Samayiinde gerçekleştirdiğimiz hamleler. Savunma sanayimizdeki hamleler, 2002 yılında ülkemizde 66 savunma projesi yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranı ile yürütülüyordu. 2017 yılında 600 projeyi yüzde 65’in üzerinde yerlilik haliyle sürdürür hale geldik. Şuan Afrin’de zırhlı taşıyıcılarımız var ya bunların hepsi bizim.Kötü komşular bizi en sonunda silahlı ve silahsız insansız hava aracı sahibi yaptılar. Bu olay sıradan bir olay değil, şuan kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük. Ulan düşürürseniz düşürün be.

Biz buraya geldik, daha iyiye taşıyacağız. Biz insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız. O tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Artık bu teknolojiyi yakalayan ülke konumuna geliyoruz.