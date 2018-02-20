Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları;

Çiftçi kardeşlerimi, milletin evinde gazi mekanda ağırlamaktan onur duyuyorum. Burası niye yapıldı diyenlere en güzel cevaptır. Burası milletimizin evidir. Yargıya gittiler burası için. Yapılan yanlış bir şey yoktu. Her şey millet için, vatan için sizler içindi. Hak yerini buldu.

Çiftçilerimiz en ön safta 15 Temmuz gecesi vatanı için mücadele etti. 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinde çiftçilerimiz çok önemli bir rol oynadılar. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diyen kibir abidelerine çok güzel cevap verdiniz.

Türkiye’nin hayvancılık sektörüne çok büyük katkıları olacağı müjdeleri sizlerle duyuracağız. Bir ülke stratejik önemi yüksek alanlarda başarı sağlamadan geleceğe ümitle bakamaz.

Biz toprağa sevdalı, toprağı gönülden seven bir milletiz. Toprak bizde nedir? Toprak bizde anadır ana. Toprak ana. Kaldı ki biz topraktan geldik tekrar toprağa gideceğiz. Toprak bizim için bu kadar önemli. Ülkelerin çöküşü de yükselişi de tarımla başlıyor. Güçlü Türkiye’nin güçlü tarımdan geçtiğini unutmayalım. Sizler ekmeğinizi topraktan çıkarıyorsunuz, siz her bahar bir mucizeye şahitlik ediyorsunuz. Toprağın bereketiyle ailelerinizi geçindiriyorsunuz.

Hayatında köye gitmemiş çiftçilerimizin nasırlı ellerinden tutmamış kişiler tarımla ilgili ahkam kesiyor. Son 15 yılda tarımla ilgili nasıl mesafe katettiğimizi en iyi çiftçilerimiz biliyor.

ERDOĞAN MÜJDELERİ SIRALADI

Çiftçilerimizin üretim desteğini arttırmak için mazot desteğini biz başlattık. Çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını 23 Şubat’tan itibaren biz ödemeye başlayacağız. Hayırlı olsun.

Çiftçilerimizin omuzlarındaki faiz yükünü hafiflettik.

Tarım arazilerinde toplulaştırma çalışmalarını artırdık.

Kırmızı et ihtiyacını karşılamak için adım atıyoruz. 300 baş hayvana kadar kredi desteği veriyoruz. Doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz.

Üreticimiz krediyi 2 yıl geri ödemeksiz 7 yılda ödeyecek.

Ayrıntılar Geliyor…

BAŞBAKAN: ÇİFTÇİMİZ ÜLKE SEVDALISIDIR

Başbakan Binali Yıldırım, “Çiftçimizin köylümüzün hep yanında olduk. Çiftçiye verilen destekleri tam 7 kat arttırdık” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmalarından satır başları;

Memleket kokan ellerinizle topraklarımızın bereketine bereket katıyorsunuz. Hain saldırılara karşı canınızı da, malınızı da feda etmekten geri çekinmediniz.

Kardeşlerim, 15 Temmuz’da destan yazdılar. Uçaklar kalkmasın diye yetişmiş tarlalarını yaktılar. Anadolu çiftçisi ülke sevdalısıdır yiğittir, cömerttir. Bizim köylümüzün, çiftçimizin sofrası, birlik ve dirlik sofrasıdır. Allah hepinizden razı olsun.

Çiftçimizin köylümüzün hep yanında olduk. Çiftçiye verilen destekleri tam 7 kat arttırdık. Tarım arazilerini beton dikerek değil fidan dikerek bakacağız. Kadın çiftçilerimize özel destek vermeye devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık Türkiye’nin vazgeçilmezidir. Hükümet tarıma hak ettiği önemi vermektedir. Toprağımızı koruyacağız.