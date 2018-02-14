Erdoğan Kral Selman’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü. Erdoğan, Afrin'de süren Zeytindalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud’un telefondaki görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı.

Erdoğan ve Selman bin Abdülaziz Al Suud, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi çözüme önem verdiklerinden bahisle bu konularda ortak çabayı ve işbirliğini artırmanın faydalı olacağını vurguladılar.