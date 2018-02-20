Erdoğan açıkladı: Türkiye tarihinde ilk defa…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında Türkiye tarihinde ilk defa 28.6 milyon kişilik istihdam seviyesine ulaştığını ve İşsizlik oranını yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında Türkiye tarihinde ilk defa 28.6 milyon kişilik istihdam seviyesine ulaştığını ve İşsizlik oranını yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısındaki konuşmalarından satır başları;

Bütün bu güvenlik ve diplomasi meseleleri ile uğraşırken milletimizin de beklentilerini asla ihmal etmiyoruz. Türkiye’nin 2014’e kadar yakaladığı güçlü büyüme performansı bir parça gölgelenir gibi olmuştu, ekonomimiz üzerinde estirilen olumsuzluk havası farklı sonuçlar doğurdu. Geçtiğimiz yıl yeniden güvenle bakılmasını sağladığımız bir dönem oldu. Bu dönemdeki en önemli başarılarımızdan biri de istihdamdaki kırılmanın önüne geçebilmek.

Türkiye tarihinde ilk defa 28.6 milyon kişilik istihdam seviyesine ulaşmıştır. İşsizlik oranını yeniden tek haneli rakamlara indirmektir. Şimdi +2 diyerek çok daha iddialı bir kampanya başlattık. Biz bu işleri, kendi kafamıza göre yapmıyoruz. İşverenlerimiz, esnaflarımızın, sanatkarlarımızın, çalışanlarımızın ve işsizlerimizin seslerine kulak vererek yol haritamızı belirliyoruz.

AK Parti kurulduğu günden beri bu ülke ve bu millet için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin yanında olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir.

Bu masumların sadece yaşatılması değil her türlü tehditten korunması da bizlerin sorumluluğundadır. Son günlerde ardı ardına karşımıza çıkan alçakça saldırılarla ilgili haberler bizi düşünmeye, sigaya çekmeye yöneltmelidir. İstismar sözü ile ifade ediliyorsa da çocuklara yönelik bu alçaklıkla istismar değil, alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek dinamittir, alçaklıktır.