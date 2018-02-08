Erdoğan: ‘3.5 milyon Suriyeli’yi sonsuza kadar saklayacak halimiz yok’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 45. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 45. Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan, Afrin Harekatı’na ilişkin olarak, “Afrin olayını çözeceğiz, İdlib’i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönsün istiyoruz. 3.5 milyonu biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar.” dedi.

Erdoğan’ın açıklamaların ilgisi kısmı:

“3.5 MİLYONU BURADA İLANİHAYE SAKLAYACAK HALİMİZ YOK”

Şimdi de aynısını Afrin’de yapalım istiyoruz. Afrin olayını çözeceğiz, İdlib’i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönsün istiyoruz. 3.5 milyonu biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Bir kısmı burada kalabilir ayrı konu. Ama bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Rusya ve İran ile birlikte İdlib’de güvenli bölge adımlarını attık. Son olarak Afrin’e Zeytin Dalı Operasyonu’nun düğmesine bastık.