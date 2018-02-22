Emekli ve emekli olacaklara uyarı! Daha yüksek maaş alabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, emeklileri ve emekli olacakları uyararak, Sosyal Güvenlik Kurumu 2008 sonrasında yapmış olduğu reformlarla vatandaşlar isterlerse prim kazançlar üzerinden daha yüksek maaş alabileceklerinin formülünü açıkladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, emeklileri ve emekli olacakları uyararak, Sosyal Güvenlik Kurumu 2008 sonrasında yapmış olduğu reformlarla vatandaşlar isterlerse prim kazançlar üzerinden daha yüksek maaş alabileceklerinin formülünü açıkladı.

Erhan Nacar, 1996 -1997-1998 ve 1999 yıllarınızdaki çalışmalarınızda eksik prim günlerinizin askerlik borçlanması veya doğum borçlanması olarak ya da yurt dışı borçlanması olarak yapılması halinde 4 yılın tamamının ful çalışma gösterilmesi halinde en alt 150 Lira en fazla 400 Lira artış ile vatandaşın emekli aylığının yüksek olacağını bildirdi. Nacar, “Emeklilerin yüksek maaş almalarına sebep olan geçmişe dönük baktığımızda çalışma bakanlarımızın da payı var” dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar, son günlerde kendini uzman olarak adlandıran bazı kişileri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapmış olduğu başarıları arka plana atarak sanki hiç bir şey yapmamış gibi gösterdiklerini belirterek, “Türkiye de en yüksek emekli maaşı 2000 yılı öncesidir. Yani o dönemin Bakanı Yaşar Okuyan dönemine denk geliyor. O döneme denk gelen vatandaşlar 2000 yılı öncesinde özellikle 1996-99 yıllarını hiç kesintisiz 360 gün üzerinden sigortalı gösteren vatandaşların aylıklarının daha yüksek. Son günlerde emekli maaşlarının düşeceğini söyleniyor. Tam aksine düne kadar gün bazında çalışmanın aslında daha zararlı olduğunu 2008 yılından sonra çalışarak prim kazanç yatırarak kişilerin aylıklarının daha yüksek olabilir. Vatandaşların özellikle aldıkları maaş kadar prim kazançlarının yatırılması halinde emekli aylıklarının normalde bin 150 Liranın daha üstüne çıkabilir. Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na en az yılda bir yatırılan prim kazançlarının doğru yatıp yatmadığını kontrol etmeler Bu durumda kişinin emekli aylıklarının emekli olduğu tarihten itibaren bin 500, bin 600 liraya kadar çıkabilir” dedi.

Erhan Nacar, emekli aylıklarının düşmesinin söz konusu olmadığını 2008 yılı öncesinde tarımla ilgili çalışanların prim günlerinin eksik yatıranlarının 600 ile 800 lira arasında bir emekli aylığının bağlandığını, ama Sosyal Güvenlik Kurumuna 2008 yılı sonrasında prim kazançlarının daha yüksek yatması sebebi ile aylıklarının daha farklı ve daha yüksek bağlandığının dikkatini çekti.

Son günlerde sosyal medyalarda emekli aylığının düşeceğini söylentilerine dikkat çeken Nacar, vatandaşın isterse kendi emekli aylığını kurumun belirlediği emekli maaşın üstünde bile alabileceğini bununda yolunun prim kazançlarının daha yüksek yatırılması halinde vatandaşın emekli aylığının daha yüksek alacağını söyledi.