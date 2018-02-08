Elon Musk’ın hayali gerçekleşmedi! Falcon Heavy Mars’ı ıskaladı…

Dünyanın en güçlü roketi ile uzaya elektrikli bir otomobil gönderen Elon Musk'ın Mars hayali gerçekleşmedi. Musk, motorun gereğinden fazla ateşlendiğini ve otomobilin Mars'ı ıskalayacağını söyledi.

Dünyanın en güçlü roketi ile uzaya elektrikli bir otomobil gönderen Elon Musk’ın Mars hayali gerçekleşmedi. Musk, motorun gereğinden fazla ateşlendiğini ve otomobilin Mars’ı ıskalayacağını söyledi.

Elon Musk’ın Mars hayalleri yıkıldı. Space-X’in “Falcon Heavy” roketi ile uzaya gönderilen Tesla otomobili, planlanan Mars rotasını tutturamadı. Otomobilin kendisini Mars’ın yörüngesinin yakınlarında bir yere doğru götürecek bir yörüngeye oturtulması planlanıyordu. Ancak roket gerekenden biraz fazla ateşlenince araç farklı bir rotaya girdi, aracın Mars’a ulaşması imkansızlaştı.

Yeni yörüngenin, Tesla otomobili Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağına doğru götürdüğü hesaplandı.

Tesla ve Space-X’in kurucusu Elon Musk, aracın hedefine ulaşamayacağını itiraf etti, yeni rotasını paylaştı. Aracın Mars’a ulaşamacayak olması hayal kırıklığına yol açtı. Bazı uzmanlar başarısızlığın Space-X’e güveni sarstığı görüşünde. Ancak sivil bir kurumun, yeniden kullanılabilir roketlerle ilk denemesinde gezegenler arası uzaya bir otomobil göndermiş olmasının büyük bir başarı olduğunu söyleyenler de var.