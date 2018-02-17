Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Zeytin Dalı Harekatı) Elhamdülillah, her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Zeytin Dalı Harekatı) Elhamdülillah, her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar il kongresi öncesinde vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, TSK’nın Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Elhamdülillah, her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz.” dedi.

Erdoğan “Mehmedimiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler.” diye konuştu.