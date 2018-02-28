El koyulacak mı? Bakan son noktayı koydu

Türk Telekom’a devlet tarafından el koyulacağı ve şirkete bilanço makyajlaması yapıldığına yönelik iddialarına Bakan Ahmet Arslan’dan cevap geldi.

Türk Telekom’a devlet tarafından el koyulacağı ve şirkete bilanço makyajlaması yapıldığına yönelik iddialarına Bakan Ahmet Arslan’dan cevap geldi.

Bakan Arslan Türk Telekom’unhiçbir şeyi gizli, saklı yapmıyor, yapma şansı da yok. Dolayısıyla Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok.” dedi.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Türk Telekom’a devlet tarafından el koyulacağı ve şirkete bilanço makyajlaması yapıldığına yönelik iddialarına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan yanıt geldi.

‘BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN TÜRK TELEKOM’UN BÜYÜMESİ’

Bakan Arslan iddiaya yönelik şöyle cevap verdi:

”Bizim için önemli olan Türk Telekom’un büyüyerek, gelişerek ileriye yürümesi. Şirket yeni girişimlerde bulunuyor, şirket ülkenin büyüme stratejisi, 2020’de Türkiye’nin 5G uygulamasında özellikle dünyaya öncülük etmesi konusunda Türk Telekom’un atması gereken adımlar, yapması gereken yatırımlar var.

Bu anlamda sermayesini büyütme ihtiyacı var. Geleceğe daha sağlam yürümesini sağlayacak bir adım atacak. Bu OTAŞ için de, bankalar için de önemli. Bankalarda biliyor ki bir senelik temettü ödemesi değil, büyüyen şirketin hisselerinin piyasadaki değerinin daha fazla olması, onların da kredilerinin geri dönüşü anlamında sıkıntı yaşamaması anlamına geliyor.

GİZLİ SAKLI YOK

Herkes biliyor ki, Türk Telekom borsada kote olan şirket. Türk Telekom’un bütün iş ve işlemleri, bütün finansal yapısı, ilgili uzmanların rahatlıkla erişebildiği bir durumda. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi gizli, saklı yapmıyor, yapma şansı da yok. Dolayısıyla Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok .”