Eğitmen-Yazar Ahmet Tokeri MÜSİAD üyelerine başarılı lideri anlattı 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa katılan Eğitmen-Yazar Ahmet Tokeri, “Ben Başarılı Bir Liderim” konusunda eğitim verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa katılan Eğitmen-Yazar Ahmet Tokeri, “Ben Başarılı Bir Liderim” konusunda eğitim verdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Hıfsı Soydemir, “iyi bir lider olmak istiyorsanız, muhatabınızı çok iyi tanımalı, gönlüne elinizi değmeli ve ihtiyaçlarını çok iyi algılayabilmelisiniz” dedi.

Programda daha sonra, Eğitmen-Yazar Ahmet Tokeri, “Ben Başarılı Bir Liderim” konu başlıklı eğitim verdi. Tokeri, “İnsanlar farklı olanı tercih eder. Tercih edilmek ve fark edilmek istiyorsanız, bir şeyleri farklı yapın. Ortada sorun varsa bir de çözümü vardır. Bunun için hiçbir şekilde mazeret üretmeyin. Kriz çıkabilir, üretiminiz durma noktasına gelebilir, fiyatlarınız yüksek olabilir ama kesinlikle mazeret sunmayın. Sorunlara sorun odaklı değil, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyin. Kendinize güvenmemeniz için hiç bir neden yok. Çalışma hayatınızda bugüne kadar karşınıza birçok sorunlar çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir. O sorunu üstlenin. Eğer sorumluluğu üstlenirseniz çözümü de rahat bir şekilde üretirsiniz. Sorumluluğu bir başkasına atarsanız çözüm karmakarışık bir hal alır. Her yönetici lider olmamalıdır. Lider; cesaretli, iyi bir gözlemci, iletişimi kolay, olumlu düşünen, adil ve dürüst olmalıdır. Bunların yanında lider ilham kaynağı olmalıdır. Kendimizi tanımıyoruz maalesef. İnsanlar güçlü ve zayıf yönlerini bilmemektedir. İnsanlar kendisiyle barışık olmalı ve insanları sevmelidir. Lider, İlke merkezli, iletişim becerisi yüksek, açık kapı politikasını uygulayan, katılımcı ve paylaşımcı, iş mükemmelliğini özümsemiş, inisiyatif sahibi ve problem çözücü, düşünceyi somut sonuçlara dönüştürebilen, şimdiden ötesinde geleceğe yönetebilen olmalıdır. Günümüzde yöneticiler gününü kurtarma peşine düşmektedir. Çalışanların rahatlıkla yapması gereken işleri kendisi yapıyor ve enerji kaybına neden oluyor. Lider var ise, disiplin, mutlu çalışma ortamı vardır, lider yok ise belirsizlik, zorunlu ilkeler, ekip üyelerinin yeteneklerinde kayıplar ve çatışma ortamları olur. Mutlaka sağduyulu olun ve fevri davranmayın. Tarafları çok iyi şekilde dinleyin ve dinlediğinizi karşı tarafa gösterin. Bir lider çalışanlarla rekabet içinde olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda Başkan Yardımcısı Hıfsı Soydemir, Eğitmen-Yazar Ahmet Tokeri’ye hediye takdim etti.