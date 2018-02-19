E-ticarete yatırım yapanların yüzde 85’i kâr etti

2017 yılında e-ticaret girişimlerinin yüzde 85'i en az yaptıkları yatırım kadar kazanç sağladı

2017 yılında e-ticaret girişimlerinin yüzde 85’i en az yaptıkları yatırım kadar kazanç sağladı.

İnternet üzerinden satış yapan tüm girişimcilerin e-ticaret operasyonlarını tek bir noktadan yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı e-ticaret çözümü Dopigo, 100’den fazla e-ticaret girişimcisinin katılımıyla ilk kez gerçekleştirdiği E-ticaret Görünüm Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. E-ticaret sektörünün 2017 karnesini ve 2018 yılı beklentilerini e-ticaret sektörü oyuncularının gözünden değerlendiren araştırma, e-ticaretin karlı olmaya devam ettiğini ve 2018’den beklentilerin büyük olduğunu ortaya koyuyor.

İnternet pazar yerleri en popüler satış kanalı

Araştımaya göre, çoğunlukla fiziksel mağazacılık da yaptığını belirten katılımcılar, yüzde 70’i 5 yıldan daha kısa bir süredir sanal dünyada.

Şirketler e-ticarette özellikle n11.com, GittiGidiyor.com, Hepsiburada.com gibi pazar yerlerinde satış yapıyor. Ayrıca katılımcıların yalnızca yüzde 40’ı özgün bir e-ticaret sitesine sahip.

Katılımcılar; fiziksel, toptan ya da e-ticaret satış kanallarını dikkate aldıklarında en çok geliri e-ticaret üzerinden elde ettiklerini belirtiyor.

E-ticaret üzerinden daha çok gelir elde ettiğini ifade eden katılımcıların oranı yüzde 55 iken, fiziksel satışlardan daha fazla gelir elde ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 20, toptan satışın oranı ise yüzde 25 ile çok daha düşük bir paya sahip.

2017 yılında e-ticaret girişimleri yüzde 30’dan fazla büyüdü

Araştırmaya katılanlardan, 2017 yılında e-ticaret alanında yaptıkları yatırımları değerlendirmeleri istendiğinde; katılımcıların yüzde 15’i yaptığı yatırımın 5 katını, yüzde 20’si 2 katını, yüzde 50’si ise yaptığı yatırım kadar kazanç sağladığını belirtti. Yüzde 15’i ise yaptığı yatırımdan daha az kazanç elde ettiğini paylaştı.

2018 yılı için e-ticaret yatırımlarından beklentilerini değerlendiren katılımcıların yüzde 55’i yatırımlarından 2 kat, yüzde 30’u 5 kat fazla gelir beklediğini ifade ederken, yüzde 15’i ise yaptığı yatırım kadar veya daha az kazancı olacağını düşünüyor.

Katılımcıların yarısından fazlası, 2017 yılında e-ticaretteki ortalama faaliyet büyüklüklerinin yüzde 30’dan fazla arttığını belirtti.

E-ticaretin olmazsa olmazı yeni satış kanalları ve yeni ürün

2017 yılında e-ticaret girişimcilerinin yüzde 70’e yakını hem yeni satış kanalları hem de yeni ürün bulmaya yönelik olarak çalıştığını, yüzde 50’si yeni teknoloji satın almaları yaptığını, yüzde 35’i yeni ofis/mağaza açtığını ve yaklaşık yüzde 25’i ise yeni çalışanlar işe alarak büyüdüğünü ifade ediyor.

E-ticaret yapanların ortak problemi; operasyonel süreçler ve takip. Katılımcılarının yüzde 55’i, operasyonda en çok zaman alan konuların paketleme, fatura kesme, stok takibi ve ürün araştırma olduğunu belirtti.

En büyük riskler: döviz kuru, enflasyon ve komisyon oranları

2018 yılında beklenen büyük riskin artan döviz kuru olduğunu belirten katılımcılar ayrıca pazar yeri komisyon oranlarının ve enflasyonun yükselmesinden de endişe duyuyor. Katılımcıların yüzde 45’i için en büyük risk döviz kurunun yükselmesi iken, bunu yüzde 15 ile enflasyon ve pazar yeri komisyon oranları izliyor. Yalnızca yüzde 5’lik bir elimde yer alan katılımcılar, e-ticaret harcamalarının düşmesini bir risk olarak görüyor.

Araştırma kapsamında katılımcılardan giderlerinin sıralamasını yapmaları da istendi. Geçtiğimiz sene en yüksek gider kalemlerini satınalma ve operasyonel maliyetler (depo, kira, çalışan ücreti gibi) oluştururken, en az harcama yapılan alanın ise reklam olduğu görülüyor. Buna karşılık katılımcıların 2018 yılı e-ticaret stratejilerinde satınalma ve operasyonel harcamaların yanı sıra reklam bütçesini artırma yolunu seçmesi de dikkat çekiyor.