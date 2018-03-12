Düşen Türk jetiyle ilgili flaş gelişme

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedi tespit edildi. Uçağın kara kutusu da bulundu

İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel uçakta hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedi tespit edildi. Uçağın kara kutusu da bulundu

İran’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding’e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

İran’ın resmi ajansı IRNA’ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.

HELİKOPTER İNİŞ YAPAMADI

İran’da düşen Türk uçağında yaşamını yitirenleri taşımak için sabah saatlerinde bölgeye giden helikopter arazinin engebeli olması nedeniyle iniş yapamadı.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA, bu gelişme üzerine, bölgeye karadan ulaşılacağını duyurdu.

TÜRKİYE’YE TESLİM EDİLECEK

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği’nden edinen bilgiye göre, Türkiye’den ilgili yetkililer ile Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği’nden bir heyet olayı incelemek için bölgede bulunuyor. Bölgeye ulaşanlar arasında ölen bazı kişilerin aileleri de bulunuyor. Yaşamını yitiren kişilerin İran Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemelerin ardından bugün Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor.

İran makamları ayrıca düşen uçağın kara kutusuna ulaşıldığını bildirdi. Kutunun yasal işlemlerin ardından ve İran savcılığının izniyle Türkiye’ye teslim edileceği vurgulandı.

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı’nda bulunduğunu kaydetti.

Akşam saatlerinde İstanbul’a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri’nden havalanan Başaran Holding’e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3’ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.