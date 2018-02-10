Ve dünya orda iki dakikalığına çok daha güzelleşti - Adnan Yıldırım - Yeni Meram Gazetesi

Değerli okurlar;

Hep yazarız ya belediye otobüsü şoförlerinin olumsuz yönlerini.

İşte bu sefer öyle değil.

Size şahit olduğum, şaşırdığım hatta utanmasam olay anında şoför ağabeyi alkışlayacağım bir olayı anlatacağım.

Geçtiğimiz gün yine sabah işe 44 numaralı otobüsle gidiyorum.

Otobüs şaşırtıcı bir şekilde zamanında gelmişti.

Çok da kalabalık değildi, geçtim bir köşe oturdum.

Oturdum ama ön koltuklardan bir hanımefendi, sanki ruhunu teslim edercesine durmadan öksürüyordu.

Gerçekten abartmıyorum çok şiddetli ve sürekli öksürüyordu.

O otobüsün önünde ben arkasında olmama rağmen çok rahat bir şekilde öksürüklerini duyabiliyordum.

Neyse…

Yanında bir market olan durağa geldik.

Yolcular bindikten sonra şoför aşağı indi ve markete girdi.

Elinde bir şişe suyla otobüse binerek, sürekli öksüren hanım efendinin yanına gitti

Elindeki su şişesini uzatarak, ‘Buyurun hanım efendi sizin için aldım’ dedi.

Ve dünya orda iki dakikalığına çok daha güzelleşti.

Otobüste küçük bir şaşkınlık tabi.

Ben ise herkesten daha çok şaşırmış ve ağzım açık bir şekilde olayı izliyorum.

Sürekli öksüren kadın yine öksürerek teşekkür edip suyu aldı.

Ve bir müddet sonra kadının öksürükleri kesildi.

Keramet suda mıydı yoksa şoför ağabeyin nezaketinden dolayı yolcuların rahatsız olduğunu düşünen kadının kendini tutmasında mıydı anlamadım ama kadın bir daha öksürmedi.

Biz de yolumuza sessizce devam ettik.

***

İşte böyle sayın okurlar.

Böyle kibar, nazik hatta yolcusuna su alacak kadar düşünceli belediye otobüsü şoförlerimizde varmış.

Ve iyi ki de varlar.

Dünya böyle güzel insanların sayesinde daha da güzelleşiyor.