‘Dualarız askerimiz, milletimiz ve ülkemiz için’

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kapsamında Yazır Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma Namazı’nı Hz Eyüp Camii’nde kılan Başkan Altay namaz sonrasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kapsamında Yazır Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma Namazı’nı Hz Eyüp Camii’nde kılan Başkan Altay namaz sonrasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşerek istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Yazır Mahallesi oldu. Hz Eyüp Camii’nde kılınan Cuma Namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay, belediye hizmetleriyle ilgili gelen istek ve önerileri dinledi.

Programda Başkan Altay’a, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan eşlik etti.

Namaz sonrası Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik sürdürülen “Zeytin Dalı Harekatı”nda ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Altay,” Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’deki terör ve terör unsurlarına yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın 41’ıncı gününde üzücü haberler aldık. Askerlerimizin Keltepe bölgesine yönelik sürdürdüğü operasyonda 8 kahraman askerimiz şehit olurken 13 askerimizde yaralandı. Bu operasyonda Konya’mıza da şehit ateşi düştü ve ailesi ilçemizde ikamet eden Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç kardeşimizi kaybettik. Milletimizi derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yine aynı operasyonda yaralanan Mehmetçiklerimize de Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

Başkan Altay, sözlerini milletimizin istiklal ve istikbali için sürdürülen bu mücadelede dualarımızla her zaman kahraman askerimizin yanındayız. Bu vatan için canını feda eden, bizlerin huzur ve güven içini her türlü zorlu koşullarda mücadelesini sürdüren tüm güvenlik güçlerimize millet olarak şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Allah askerimizi korusun, onların sürdürdüğü bu mücadelede milletimize başarılar versin. Ülkemizi bölmek, büyüme ve istikrarımıza taş koymak için plan yapan hainlerin de planlarını boşa çıkarsın” diyerek tamamladı.