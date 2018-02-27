Donald Trump ABD polisine tepki gösterdi!

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da gerçekleştirilen okul saldırısında görevli polisin saldırganla çatışmaya girmemesine tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da gerçekleştirilen okul saldırısında görevli polisin saldırganla çatışmaya girmemesine tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da gerçekleştirilen okul saldırısında görevli polis memurunun saldırganla çatışmaya girmemesine tepki göstererek, “Ben silahsız dahi olsam olaya müdahale ederdim.” dedi.

Başkan Trump, Beyaz Saray’da eyalet valileriyle yaptığı toplantıda, Florida’daki saldırı hakkında konuştu.

Trump, Florida’da bir lisede 17 kişinin öldüğü silahlı saldırıda olay yerindeki görevli polisin çatışmaya girmemiş olmasına “iğrenç” sözüyle tepki göstererek, “Ben silahsız dahi olsam olaya müdahale ederdim.” ifadesini kullandı.

“Böyle bir olayda bu odada bulunan çoğu kişinin de benzeri tepki göstereceğine inanıyorum.” ifadesini kullanan Trump, “Elbette başa gelmeden de konuşulmaz.” şeklinde konuştu.

Trump, saldırganla çatışmaya girmeyen polisin olaya karışma zamanı geldiğinde o gerekli cesareti gösteremediğini belirterek, “Kesinlikle berbat bir iş yaptı, bu konu hakkında kimsenin şüphesi yok.” dedi.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Broward kentinde Nikolaus Cruz (19) tarafından bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti.