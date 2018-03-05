Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,8130 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,8130 seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta 3,78-3,82 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 3,8091’den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 3,8130 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,17 artışla 4,6960’tan, sterlin/TL ise yüzde 0,06 artışla 5,2562’den işlem görüyor.

Dolar endeksi cuma günü 89,8 seviyesine kadar gerilemesinin ardından bugün 90,0 seviyelerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de 1,23’ün üzerinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı enflasyon verisinin, yurt dışında gelişmiş ülkelerdeki hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirileceği açıklaması sonrası gelişmeler, Almanya’da koalisyon çalışmaları ve İtalya’da gerçekleştirilen seçimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 3,8250 ve 3,8500’in direnç, 3,7820 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0,52 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,52) göre, bir önceki ay yüzde 10,35 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,03’e gerileyeceği öngörülüyor.