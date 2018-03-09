Diyarbakır’da patlama! Yaralılar var

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Sento Caddesi’nde bulunan bir balon dolum merkezinde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, burada helyum gazı nedeniyle şiddetli bir patlama yaşandı. Yaralananların olduğu patlamada iş yeri hasar görürken, çevresindeki bazı binaların camları kırıldı.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.