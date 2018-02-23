Dışişleri’nden flaş Hollanda açıklaması

Hollanda'nın 1915 Olaylarını "soykırım" olarak kabul eden kararı sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir açıklama yaptı..

Hollanda’nın 1915 Olaylarını “soykırım” olarak kabul eden kararı sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir açıklama yaptı..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına Hollanda’nın skandal 1915 kararına ilişkin “Hollanda’nın sözde soykırım kararının bir bağlayıcılığı yok, İslam düşmanlığının bir yansıması.” açıklamasında bulundu.

HOLLANDA’NIN MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Öte yandan Hollanda’nın Maslahatgüzarı Erik Westrate, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan kararı dolayısıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Maslahatgüzar Weststrate’ye, dün Hollanda1 Temsilciler Meclisi’nde alınan 1915 olaylarına ilişkin kararla ilgili Türkiye’nin kaygıları iletildi.

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